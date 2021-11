Chi è Elena Manuele di Amici 21? Età, fidanzato e Instagram

Tutte le informazioni sulla cantante di Amici 21 Elena Manuele, dalla biografia, alla vita privata, quanti anni ha, l’esperienza a Sanremo Young e Instagram.

Chi è Elena Manuele

Nome e cognome: Elena Manuele

Data di nascita: è nata nel 2002

Luogo di nascita: San Gregorio di Catania (provincia di Catania)

Età: 19 anni

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: cantante e studentessa

Fidanzato: Elena è single

Tatuaggi: non sembra averne di visibili

Profilo Instagram: @elenamanuele

Elena Manuele età, altezza e biografia

Conosciamo meglio chi è Elena Manuele, una degli allievi di Amici 21 nella sezione canto. Elena è nata a San Gregorio di Catania, in provincia di Catania, nel 2002. Ha quindi 19 anni di età, ma non sappiamo la sua data di nascita esatta e nemmeno il suo segno zodiacale. Non abbiamo informazioni nemmeno circa la sua altezza e il suo peso. Per quanto riguarda i tatuaggi, non sembra averne sul suo corpo.

Vive in provincia di Catania insieme alla sua famiglia che è composta da sua madre Alfina, suo padre Carmelo e una sorella maggiore di nome Carla. Elena ha frequentato il Liceo Linguistico e una volta diplomata ha scelto di iscriversi all’università. Non sappiamo, però, che indirizzo ha scelto.

Alla carriera scolastica ha deciso di seguire parallelamente quella musicale. Ha infatti iniziato a cantare e a suonare il piano all’età di 12 anni. Prima di dedicarsi alla musica, la sua grande passione era la danza che appunto ha abbandonato per questo nuovo sogno. Praticava danza classica.

Vita privata: Elena di Amici ha un fidanzato?

Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale di Elena Manuele non abbiamo molte informazioni. Dai social vi possiamo dire che nel 2017 stava con un ragazzo siciliano di nome Matteo. Non sappiamo però quando sia finita la loro storia. Attualmente, invece, dovrebbe non avere nessun fidanzato, quindi è single.

Sembra però che possa essersi stato un flirt con LDA, cantante di Amici 21 e allievo di Rudy Zerbi. Il figlio di Gigi D’Alessio ha raccontato che si erano conosciuti ai casting e l’aveva invitata a casa sua. Qui lui le aveva scritto un inedito.

Da questo suo racconto e da altre frasi dette precedentemente da altri allievi della scuola il pubblico pensa che possa esserci stato qualcosa in più di una canzone scritta. Il web pensa che ci sia stato un bacio tra loro e un breve flirt.

Dove seguire Elena di Amici 21: Instagram e social

Ora che conosciamo meglio chi è Elena Manuele di Amici 21, è possibile seguirla sui social? Ovviamente sì e possiamo farlo attraverso il suo profilo Instagram che ha un grande seguito.

Il suo profilo ha vari post fatti principalmente di foto di lei. E notiamo dagli scatti che ama molto il mare.

Ci sono poi anche molti post inerenti alla sua grandissima passione: la musica. Possiamo, infatti, vedere alcuni video in cui canta e suona il pianoforte.

Carriera

Elena Manuele è molto giovane, ma ha già un po’ di carriera musicale alle spalle. Come detto, si è approcciata a questo all’età di 12 anni iniziando a cantare e a suonare il pianoforte. E suona anche la chitarra.

Ti Lascio Una Canzone

La sua prima apparizione pubblica risale al 2014 quando ha deciso di partecipare a un concorso canoro locale. Successivamente Elena ha iniziato le sue esperienze in TV. Infatti nel 2016 ha fatto i casting per Ti lascio una canzone, ma non è riuscita a superare i provini.

Sanremo Young

Elena Manuele è salita alla ribalda nel 2018 quando ha partecipato a Sanremo Young, condotto da Antonella Clerici. Ma non solo, la cantante ha vinto, battendo in finale Raffaele Renda, allievo di Amici 20.

Proprio a Sanremo Young ha avuto modo di duettare con grandissimi artisti del panorama musicale. Ad esempio, si è esibita con Marco Masini con il brano Ci vorrebbe il mare, tanto da far commuovere anche il maestro d’orchestra Diego Basso. E ha duettato anche con Gino Paoli.

Elena Manuele ad Amici 2021

Per Amici 21 Elena Manuele ha sostenuto i casting ed è stata scelta all’inizio dalla produzione per una sfida con l’allievo Tommaso (entrato nella prima puntata). L’allievo di Lorella Cuccarini ha vinto la sfida, ma Rudy Zerbi ha chiesto se poteva tornare un’altra volta perché le era piaciuta dai casting e pensava di metterla in sfida con qualcuno che si meritava davvero una sfida.

Così, a seguito di una classifica dopo una gara, Andrea ha dovuto sostenere una sfida e Rudy ha scelto di fargliela fare proprio contro Elena. Ed infatti la giovane cantante ha vinto.

Gli allievi di Amici 21

Per Amici 21 i banchi a disposizione dall’inizio sono 17, ma la classe è sempre incerta. Infatti ogni settimana ci sono delle sfide per mantenere il posto e può capitare che entrino ragazzi nuovi.

Al momento questi sono tutti gli allievi che hanno ottenuto un banco:

Canto

Ballo

Il percorso di Elena Manuele ad Amici 21

Nella puntata di Amici 21 in onda domenica 28 novembre Elena Manuele è riuscita ad ottenere un banco vincendo la sfida contro Andrea. È così entrata nella scuola con professore Rudy Zerbi.

(IN AGGIORNAMENTO)

Novella 2000 © riproduzione riservata.