Amici 21, LDA fa scoppiare un’accesa lite: urla e porte sbattute (VIDEO)

1 LDA dà inizio ad una lite nella casetta

Ad Amici 21 tutti gli allievi nella scuola hanno conquistato la maglia del Serale, ma nonostante questo certi animi con si placano e quindi capita che ci siano dei litigi. Nel daytime di oggi, mercoledì 9 marzo, c’è stata una discussione molte forte e la causa sono, come di solito accade, le pulizie. A far partire tutto è stato LDA.

In pratica la sera toccava ad Albe e Serena fare le pulizie generali e si erano messi a dormire sul letto di lei. A questo punto LDA ha detto ad altri di non andare a svegliarli e che avrebbe pulito lui, per poi rinfacciarglielo il giorno dopo. Questo deriva dal fatto che quella mattina Albe gli aveva fatto notare che la sera prima non aveva pulito i pavimenti ed era stata Alice a farlo al posto suo. Proprio lei ha detto agli altri ragazzi che in realtà lo stesso Albe le aveva chiesto gentilmente di andare a svegliarli quando tutti avevano finito di mangiare e che loro due andavano a riposarsi qualche minuto.

LDA ha vietato alla ballerina di farlo per mandare avanti il suo “piano”, ma alla fine l’allieva di Veronica Peparini è andata ad avvertire a coppia di quello che stava succedendo. L’allievo di Anna Pettinelli si è quindi alzato ed è andato in cucina abbastanza alterato.

Come si vede, i due cantanti hanno iniziato a discutere e Albe ha detto all’amico che ha avuto un atteggiamento infantile. Successivamente è arrivata anche Serena, poiché ha sentito una frecciatina nei suoi confronti mentre era in stanza. E così la discussione è andata avanti tra roba rinfacciata e atteggiamenti sbagliati.

La casetta di Amici 21 si è divisa in due, Dario ha detto la sua e da lì i toni si sono decisamente alzati…