Elena entra ad Amici 21

Negli ultimi giorni si è parlato a lungo di Elena Manuele. Come sappiamo la cantante è arrivata ad Amici 21 inizialmente come sfidante di Tommaso. Tuttavia a far discutere è stata la reazione di LDA. Il figlio di Gigi D’Alessio infatti ha raccontato di aver conosciuto Elena ai casting, e di aver trascorso una serata con lei dopo averla invitata a casa sua. Ma non solo. Luca ha anche ammesso di aver scritto un inedito per la Manuele, e a quel punto in molti sul web hanno ipotizzato che tra i due ci sia stato un flirt.

Adesso la cantante, su volere di Rudy Zerbi, è tornata all’interno del programma, stavolta per sfidare Andrea. In questa occasione Elena ha vinto, ed è così entrata a far parte ufficialmente della scuola. Una volta indossata la maglia, Maria De Filippi ha chiesto alla Manuele se volesse replicare ai gossip sul suo conto e su LDA e a quel punto lei ha fatto finalmente chiarezza sulla situazione.

Elena ha confermato di aver conosciuto LDA ai casting di Amici 21. Tuttavia ha precisato che l’inedito è arrivato successivamente. La cantante ha anche affermato di non voler passare per quella che non è, dati i numerosi gossip degli ultimi giorni.

Maria tuttavia ha lanciato una provocazione a Elena e a LDA, chiedendo loro se siano fidanzati. Entrambi a quel punto hanno risposto di no, e in molti già stanno immaginando una possibile coppia. Ma cosa accadrà tra loro nei prossimi giorni? Non resta che attendere per scoprirlo.

