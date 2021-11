La presunta frecciatina di Maria De Filippi

Alle ore 14:00 ha avuto inizio la nuova puntata di Amici 21 condotto, come sempre, da Maria De Filippi. L’appuntamento si è aperto con la tanto attesa sfida tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano, voluta proprio dalla conduttrice. Prima di tutto hanno dimostrato la coreografia Raimondo Todaro, partner di entrambe, e la moglie Francesca Tocca. Quest’ultima, ricordiamo, ha avuto anche il ruolo di giudice nella sfida. A questo punto, quindi, la presentatrice ha detto:

Diciamo che voi siete assolutamente due Vip. Raimondo è il professionista a disposizione. Salutiamo Ballando con le stelle perché in qualche modo mi sembra doveroso…

Qualcuno sul web, però, ha subito parlato di frecciatina lanciata da Maria De Filippi verso Milly Carlucci. Alcuni, infatti, dicono: “Non la shade di Maria a Ballando” o ancora “Il saluto a ballando con le stelle il modo in cui amo Maria” oppure “Maria Dopo che Milly la accusò di copiare Ballando con Amici Celebrities allora ora la saluta“. Ce ne sono molti altri e tutto parte, secondo alcuni, da quando pare che la Carlucci avesse accusato la versione Vip di Amici di copiare il suo show.

I rapporti tra Milly e Maria De Filippi, poi, in base alle indiscrezioni del web, sarebbero andati a scemare ancora di più quando Raimondo Todaro ha deciso di lasciare Ballando con le stelle per passare nell’edizione 21 di Amici. Ovviamente queste sono soltanto voci di corridoio, non c’è nulla di confermato.

Noi di Novella 2000, ovviamente, rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento da entrambe le parti. Siamo, però, sicuri che tra le due presentatrici, punte di diamante della Rai e Mediaset non ci sia nessun astio, ma solo grande professionalità e rispetto. Come sostengono altri sul web, infatti, quello della De Filippi era soltanto un saluto sincero. Continuate a seguirci per altre news. QUI per recuperare il momento.

Novella 2000 © riproduzione riservata.