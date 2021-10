Amici 21, La reazione di Flaza alla sospensione

Dopo ciò che abbiamo visto accadere in puntata, ovvero la sospensione delle maglie di Inder e Flaza, i due sono stati costretti ad abbandonare la trasmissione per tornare in casetta. Qui abbiamo visto la cantante furiosa e ha deciso di sfogarsi con il coinquilino. La concorrente di Amici 21 ha così esordito:

Questa volta non è giusta. Le altre volte io ho sbagliato e ok. Però hanno fatto vedere delle cose… Non ci credo che sono l’unica che ha usato il telefono tre minuti in più. Perché l’altra sera Nicol stessa l’ho vista che usava il telefono fuori turno. Perché siamo solo io e te qua? La settimana scorsa ho sbagliato più degli altri, ma questa settimana no. Perché se mi sveglio per risolvere un problema che non è solo mio… Se mi sveglio perché piove nella casetta è un problema di tutti. Se piove sulla telecamere diventa un problema di tutti. Non mi riesco a riaddormentare… La mattina dopo mi metto gli occhiali da sole e faccio un minuto di ritardo a lezione, non posso essere sm*****a così.

Flaza, quindi, parla con l’altro concorrente di Amici 21 con la maglia sospesa, ovvero Inder, delle immagini che hanno fatto vedere in studio. Ha trovato giustificazioni per tutto ciò che hanno mostrato con le lacrime agli occhi: “È stato un modo di far vedere delle cose che sono successe, ma ne sono successe altre prima. E se ho saltato palestra è perché la fisioterapista me l’ha consigliato. C’è un retroscena o devo sempre apparire come una m***a“.

Quando anche gli altri tornano in casetta, allora Flaza parla con Albe e altri. Poco dopo, inoltre, la produzione interviene…

La produzione interviene

Flaza, quindi, più tardi, parlando con altri concorrenti di Amici 21, come per esempio Albe, ha continuato a giustificarsi. Ha, inoltre, minacciato di andarsene e dice di essere obiettiva con se stessa: “Per quello che faccio qua dentro, per come mi dedico alle persone e alla musica, non può passare questo. […] A quanto pare io non sono in gradi di stare qua“. Ha, poi, aggiunto di essersi sentita incastrata da queste accuse. Non le piace cose si vede da fuori di Flavia, ovvero la persona che è.

Poco dopo, poi, la produzione interviene per spiegare la situazione al meglio, mandando in onda per tutti il filmato integrale delle infrazioni commesse da Flaza. In collegamento con la casetta hanno detto: “Allora, ragazzi, ho ascoltato quello che ha detto Flaza. Vi farò vedere il girato minuto per minuto e secondo per secondo di quello che poi è stato montato. Perché non vorrei mai che vi rimanessero dei dubbi sulla trasmissione“.

Alla fine, poi, la produzione di Amici 21 ha anche fatto ascoltare ai ragazzi le parole della fisioterapista di Flaza: “Lei era venuta con lo stesso dolore per più giorni. Mi sono sentita di consigliarle di capire quale fosse l’esercizio che le peggiorava il dolore. Di farlo in maniera più controllata o di sostituirlo con dello stretching. Da parte mia non c’è mai stato il fatto di dirle di non poter fare palestra il giorno dopo“.

alla fine, quindi, Flaza ripete di volersene andare, ma alla sera cerca Albe per un abbraccio e promette che cambierà. Staremo a vedere cosa accadrà. Continuate a seguirci per tante altre news. Cliccate QUI per tutti i video.

