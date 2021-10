Maria De Filippi arrabbiata con gli allievi di Amici: “Se non volete rispettare le regole, andate in un altro talent” (VIDEO)

1 Il discorso di Maria Filippi agli allievi di Amici 21

La settimana appena trascorsa è stata per i ragazzi di Amici 21 piena di provvedimenti. Le condizioni igieniche della casetta hanno portato la redazione a prendere un provvedimento disciplinare mandando quindi in sfida due ballerini e due cantanti. Poi sono stati ritirati tutti i cellulari. Ma non è bastato perché qualcuno ha continuato a non rispettare le regole: Flaza e Inder. Proprio di loro in puntanta sono andati in onda dei video che hanno fatto imbestialire i professori. E quindi Maria De Filippi è stata costretta ad intervenire.

Partendo da quello che Flaza ha combinato, la conduttrice ha voluto fare un discorso in generale a tutti gli allievi sul rispetto delle regole in un programma come questo. Ecco le sue parole:

Non potete prendere della televisione solo quello che vi piace nella vita e quello che non vi piace non va bene. Non potete prendere di questa trasmissione solo quello che vi fa comodo e quello che vi fa fatica non va bene. Perché quando io sono qua davanti a tutti, a questo corrisponde ore ed ore dove io non sono qua davanti a tutti, ma lavoro esattamente come quando io sono qua. E non si può, perché se scegli di non farlo, decidi di fare un altro mestiere. Perché non c’è nessuno, ricordatevelo, che nasce bravo, nessuno! Anche se è un gran talento. Non c’è nessuno che con un gran talento può andare avanti se questo talento non è coltivato, migliorato e reso unico. Nessuno! […]

Questo lo dico in totale tranquillità nel dirvi che se venite qua con la speranza che il vostro inedito spacchi su Spotify, ma non andate a solfeggio. Se venite qua nella speranza che uno di loro vi faccia le coreografie e forse entrate l’anno prossimo come professionisti e il resto non lo prendete. Non venite! Altri talent che sono belli e creano anche successi discografici e di ballo eisitono. Ci sono altri talent in cui quest cosa non è richiesta e non la chiede nessuno negli altri talent. Ma questo programma è fatto così. E non ho nessun problema se qualcuno si alza e dice “non mi va, non mi va di alzarmi presto, di aldare in palestra”. Non c’è nulla di male. Quando a me non va di fare una cosa, lo dico.

Maria De Filippi ha poi continuato spiegando che non è nell’interesse loro e della trasmissione far vedere i ragazzi che non rispettano le regole…