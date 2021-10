Le maglie sospese da Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli

Nel corso della puntata del pomeridiano di Amici 21 in onda l’11 ottobre 2021, abbiamo visto Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini sospendere due maglie. Nel primo caso Inder era riuscito a riconfermare la maglia. Maria, però, ha mostrato dei video in cui il giovane cantante non ha rispettato di nuovo le regole. Dopo i provvedimenti disciplinari già presi in precedenza, infatti, lo hanno mostrato in ritardo di 30 minuti a lezione e due infrazioni per uso del cellulare fuori orario.

Uscito dallo studio, quindi, abbiamo visto esibirsi Flaza. Anche lei avrebbe riottenuto la felpa se non fosse stato per diverse infrazioni commesse. Molte di più di quelle di Inder. In questo caso, infatti, l’aspirante cantante ha fatto ben 3 ritardi a lezione. Si è presentata in palestra, più volte, senza mostrare nessuna voglia di partecipare alla ginnastica che gli altri stavano facendo. A lezione di solfeggio, inoltre, non si è tolta gli occhiali da sole nemmeno su richiesta dell’insegnante.

Nel corso di una serata, invece, ha fatto un ritardo di 25 minuti alla prova costume alla quale era stata convocata. Ecco perché, quindi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli hanno deciso di togliere le maglie ai loro studenti. Se la prima ha detto di volergliela togliere per una settimana, per farle capire il concetto, Anna ha minacciato di sostituirlo, cosa che potrebbe fare davvero perché suo diritto.

Lorella, inoltre, ha affermato che Amici non è un gioco e molti ragazzi farebbero carte false per entrare nella scuola. A questo punto anche Raimondo Todaro ha detto la sua, chiedendo scusa a Christian e Mattia per averli ripresi duramente per molto meno. Ha fatto capire, poi, che al posto di Lorella lui li avrebbe cacciati subito e Rudy Zerbi si è detto d’accordo. Infine, Anna Pettinelli ha dato degli stupidi a tutti i ragazzi che si comportano così all’interno del talent perché stanno sprecando un’occasione.

