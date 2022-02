Gio Montana di Amici 21 dimentica il suo inedito

Arriva il momento ad Amici 21 di capire che andrà al Serale tra i concorrenti rimasti, tra ballerini e cantanti. Si esibiscono tutti e a un certo punto, nella puntata del 20 febbraio 2022, abbiamo visto Gio Montana. L’allievo ha fatto il suo ingresso molto di recente ed è diventato uno studente di Anna Pettinelli. L’aspirante artista ha messo la felpa davanti alla maestra e in questo momento sono partite alcune critiche da parte degli altri insegnanti di canto.

Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini, infatti, le hanno recriminato il fatto di aver dato a lui e solo a lui la possibilità di presentare un inedito e non una cover come era stato deciso per gli altri. La scelta è stata giustificata dalla Pettinelli. Ha, infatti, affermato che essendo nuovo aveva avuto meno tempo e siccome aveva guadagnato un Disco d’Oro con le solo sue forze prima del reality non aveva bisogno, in quel momento, di mostrare le sue capacità nelle cover.

Lorella Cuccarini, però, ha replicato che anche Crytical era entrato in corsa. Lui, però, aveva lavorato come tutti gli altri e ha fatto dei progressi molto evidenti. Concludendo affermando che il lavoro paga. Ecco, quindi, che finalmente Gio Montana può esibirsi. Il concorrente di Amici 21, tuttavia, ha scordato alcune parole della sua stessa canzone. Il motivo potrebbe essere l’emozione, la pressione vista l’importanza del momento oppure le discussioni tra i giudici che lo hanno turbato. (QUI potete vedere il video completo e giudicare voi stessi).

La Pettinelli, però, lo ha salvato e gli ha restituito la sua felpa. Vedremo come se la caverà andando avanti. Voi cosa ne pensate? Il Serale è sempre più vicino e molto presto dovranno venire prese delle decisioni importanti. Continuate a seguirci per tante altre news.

