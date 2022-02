Le accuse di Veronica Satti a Basciano

Negli ultimi giorni l’animo di Alessandro Basciano si è molto scaldato nei confronti di Sophie Codegoni e Alex Belli, con il quale ha quasi sfiorato anche la rissa. Per tale ragione il Grande Fratello Vip ha deciso di prendere dei provvedimenti e di mandarlo direttamente al televoto, con il rischio di eliminazione nella prossima puntata. La reazione del gieffino è stata dura e la sorella Giorgia Nicole è intervenuta sui social per difenderlo. Nella giornata di ieri, Veronica Satti, ex gieffina e figlia di Bobby Solo, ha però lanciato gravi accuse al vippone.

Leggendo la notizia del provvedimento, infatti, come riporta anche Il Giornale, ha affermato:

Chi lo conosce qui a Genova , la sua città, dove si fa chiamare “il Principe di Marassi”, lo sanno tutti quanto è violento. E che da ragazzo pestava di botte la sua fidanzata. Mi potrà anche querelare ma tutti qui ti conoscono. Sono accuse pesanti ma sono solo la verità. Gente così dovrebbe fare un bel percorso invece di stare al GF ad abusare verbalmente delle persone e minacciarle. Ti conosco Alessandro, o meglio, ti conosciamo. Ora sono veramente stufa di sapere che c’è “questa roba” in TV. Basta!

Ovviamente Alessandro Basciano non può replicare al discorso di Veronica Satti perché dentro la casa del Grande Fratello Vip. Per tale ragione a parlare è stata la sorella, Giorgia Nicole: “Domani partirà una bella denuncia contro una persona che ha fatto anche televisione, ma non è nessuno. Mi ha pure bloccata che nemmeno mi conosce. Si è permessa di mettere un post dicendo cose gravissime su mio fratello. […] Quindi domani ne parleremo in altre sedi e buona giornata“.

Presto scopriremo come si evolverà la situazione. Noi di Novella 2000 siamo sempre pronti a rettificare o ad aggiungere informazioni se mai una delle parti in causa volesse contattarci. Continuate a segurci.

