Amici 21, Mattia e i continui cambi di look nel corso degli anni: eccolo biondo, moro e con i capelli rossi.

I look di Mattia di Amici 21

Sono ormai passati diversi mesi dall’inizio di Amici 21 e il pubblico si sta appassionando al percorso degli allievi della scuola di Maria De Filippi. Senza dubbio tra i concorrenti più amati e seguiti di quest’anno c’è Mattia, che come sappiamo è sotto la guida di Raimondo Todaro, che lo supporta passo dopo passo. In questi giorni tuttavia come abbiamo visto il ballerino di latino ha ricevuto alcuni richiami, per aver lasciato sporca la casetta in cui vive con i suoi compagni. Ciò nonostante il pubblico sembrerebbe apprezzare molto Zenzola, che più volte è stato anche eletto come uno dei sex symbol di questa edizione.

Proprio in queste ore Mattia è finito anche al centro dell’attenzione del web. Sui social infatti sta girando un video in cui vediamo il ballerino nel corso degli anni con diversi look e naturalmente il filmato non è passato inosservato.

Col passare del tempo infatti il concorrente di Amici 21 è passato dall’essere biondo, all’essere moro, fino anche ad avere per un periodo i capelli rossi! Questo il video in cui vediamo i vari look di Mattia, che sta facendo discutere gli utenti:

Ma cosa accadrà nel corso delle prossime settimane durante il percorso di Zenzola? Mattia riuscirà ad accedere alla fase finale del talent show di Maria De Filippi e a coronare così il suo sogno? Solo da gennaio gli allievi inizieranno la corsa al Serale e di certo non mancheranno colpi di scena e tante emozioni.

