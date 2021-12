1 Alex Belli canta al piano, la reazione di Aldo

Serata di spettacoli quella di ieri per i protagonisti del Grande Fratello Vip 6. A condurre l’evento, come riporta anche il sito del reality, sono state Manila Nazzaro e Soleil Sorge. Le due hanno detto: “È un ringraziamento per questi tre mesi fantastici. E quale modo migliore per ringraziarvi di questo meraviglioso percorso insieme se non celebrando e mostrando le nostre arti. Vi promettiamo una serata stellare e abbiamo un inizio stellare. Siete pronti? Valeria Marini“. La showgirl, infatti, ha cantato un suo pezzo intitolato “Boom”. In seguito è stato il turno di Lulù e Jessica che, accompagnate al piano da Alex Belli, hanno intonato “Stay” di Rhianna.

La sera è stata molto lunga e c’è stato spazio per tutti. Non solo canzoni, ma anche balletti. Come per esempio quello molto passionale fatto da Miriana e Biagio. Aldo e Manuel, poi, si sono sfidati a colpi di scherma sulle note di “Eye of the tiger“. Ma non finisce qui. Alex è stato protagonista anche di un momenti di assolo al pianoforte. Un pezzo di serata di cui si è chiacchierato molto anche sul web. Stiamo parlando della sua interpretazione un brano di Riccardo Cocciante tratto dal musical Notre Dame de Paris. Qui sotto, infatti, vediamo un un video in cui il gieffino ci mette anima e corpo.

A non scappare agli occhi attenti del pubblico, però, è lo sguardo molto perplesso ed espressivo di Aldo Montano. Questi alcuni commenti rivolti ad Alex Belli su Twitter: “L’espressione di Aldo mi fa morire. È sconvolto. Quest’uomo non riesce a nascondere nulla, ha il viso che parla per lui“. E ancora: “Aiuto. Non ce la sto facendo. Non mi riprendo“. Altri ancora ironicamente affermano: “Nuova suoneria, non riesco a smettere di ridere“.

L’attore, però, ultimamente sta passando momenti anche poco piacevoli…