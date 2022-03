1 Le parole di Christian dopo Amici 21

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata, la seconda, del Serale di Amici 21. Abbiamo visto diverse sfide e alla fine della trasmissione due concorrenti hanno dovuto dire addio alla scuola di Canale 5. Il primo è stato Calma, mentre il secondo è stato il ballerino Christian Stefanelli. Al ballottaggio abbiamo visto, infatti, lui e Crytical. I rumor davano per certa l’uscita del cantante ma così non è stato.

L’allievo di Raimondo Todaro, perciò, ha dovuto salutare i suoi compagni e abbandonare il talent. Siamo sicuri che avrà una lunga carriera, ma nel frattempo ha rilasciato le prime dichiarazioni, come riporta anche il sito Isa e Chia:

Zero rimpianti, perché gli ultimi mesi non sono stati facili. Da tre, quattro giorni mi sentivo bene e sono contento di essere uscito così. Mi sono sentito bene quando ho ballato. Al Christian del primo giorno direi di non mollare mai, di non arrendersi al primo ostacolo e di continuare fino alla fine.

Christian, l’eliminato di Amici 21, ha poi proseguito:

Ora torno a casa, solo con la mia famiglia e poi torno nella scuola di mia mamma a fare lezioni, gare e viaggi. Fino a quando non arrivo al mio obiettivo. L’amicizia che c’è tra noi è bella. Non c’è un ragazzo con cui non ho legato.

