L’eliminato della seconda puntata di Amici 21

Siamo arrivati alla seconda puntata del Serale di Amici 21. Anche quest’anno c’è stata la divisione in tre squadre così composte:

Durante la prima puntata la prima eliminata diretta è stata Alice. Mentre il secondo eliminato è stato Giò Montana che era al ballottaggio con Christian.

Grazie alle anticipazioni dovute alla registrazione di giovedì sappiamo già tutto di quello che è successo in questa seconda punata, a parte il secondo eliminato (attenzione perché l’articolo di seguito contiene SPOILER).

Partiamo dalla prima manche che è stata con l’eliminazione diretta. A scontrarsi sono stati Zerbi/Celentano contro Cuccarini/Todaro e ad avere la meglio sono stati proprio gli sfidati. Sono quindi finiti al ballottaggio Luigi, Leonardo e Calma. Il primo ad essere salvato è stato Luigi. Così il primo eliminato della prima puntata del Serale di Amici 21 è stato Calma, cantante allievo di Rudy Zerbi.

La puntata è andata avanti con la squadra vincente che ha scelto di sfidare la Zerbi/Celentano. Ma questa volta ad avere la meglio sono stati gli altri. Sono finiti in nomination per l’eliminazione provvisoria Christian, Nunzio e Alex. Il cantante è stato salvato subito e l’eliminato provvisorio è stato Christian.

Con l’ultima manche a sfidarsi sono state la Zerbi/Celentano contro la Pettinelli/Peparini. E hanno vinto i primi. Quindi sono finiti in nomination Albe, Crytical e John Erik. Il primo a salvarsi è stato Albe e l’eliminato provvisorio è stato Crytical.

Sono finiti al ballottaggio finale Christian e Crytical. I due si sono esibiti in studio e poi sono andati tutti in casetta in cui Maria De Filippi ha annunciato che il secondo eliminato della prima puntata di Amici 21 è Christian.

Potete rivedere tutta la puntata sul sito di Witty TV.

