Ieri sera è andata in onda la settima puntata del Serale di Amici 21, che si è conclusa con l’eliminazione di Nunzio. Dopo aver buttato fuori gran parte dei suoi compagni, stavolta il ballerino non ce l’ha fatta e ha così dovuto abbandonare la scuola a un passo dalla finale. Prima di lasciare definitivamente la trasmissione però Nunzio si è confidato ai microfoni di WittyTv e ha raccontato le sue emozioni a caldo. Queste le dichiarazioni dell’allievo di Raimondo Todaro:

“Non potevo chiedere di più da me stesso. È entrato un Nunzio troppo sicuro di sé, troppo spavaldo, un Nunzio che non piangeva mai. Invece oggi sta uscendo un Nunzio più maturo sotto tutti i punti di vista. Sono cambiato perché ci sono state persone che mi hanno fatto capire che magari in certi momenti è giusto comportarsi in certi modi, avere rispetto delle persone e anche prendere le critiche. Sono dei ragazzi speciali tutti, non c’era una persona che mi stava antipatica, cioè c’erano dei momenti che li odiavo per il fatto delle pulizie, a Serena, ad Alex quando scherzava e mi faceva sempre scherzi, poi però ci divertivamo sempre”.