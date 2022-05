Todaro fa una battuta poco carina su Michele, il ballerino controbatte a tono (VIDEO)

Una battuta di Raimondo Todaro fa poco piacere a Michele

Siamo alla fine delle tre manche della settima puntata di Amici 21 e a scontrarsi sono le squadre Zerbi/Celentano e Cuccarini/Todaro. Proprio in questa manche hanno conquistato un punto a testa, quindi la terza sfida è quella decisiva.

In questa terza sfida si sono “scontrati” Michele e Sissi. Il ballerino si è esibito in Dangerous, mentre la cantante ha cantanto “Where do I begin”. A seguito di queste due performance, la giuria si è trovata in estrema difficoltà nel dare il punto. Quindi alla fine hanno deciso di fare una nuova esibizione entrambi.

Questa volta Michele ha ballato Miserere, mentre Sissi ha cantato “Imagine”. Ma prima che i due allievi si esibissero nuovamanete, Raimondo Todaro è intervenuto dicendo alla Celentano che era stata fortunata che facessero una terza prova dato che Michele non era stato così bravo secondo il suo punto di vista. Quindi ha aggiunto che se prendessero il punto con questa nuova prova, “vi andrebbe anche di c**o”.

Questa battuta non è molto piaciuta ad Alessandra Celentano e anche Michele è rimasto perplesso. Dopo essersi esibito, la Maestra è tornata su quella frase del collega dicendosi molto infastidita. E anche il suo allievo ha voluto controbattare, chiedendogli se conoscesse un famoso coreografo classico. Todaro ha risposto di no, ma ha subito replicato se conoscesse un famoso ballerino di latino-americano e Michele ha detto che Leonardo glielo aveva fatto vedere una volta. Insomma un vero botta e risposta che ha diviso il pubblico.

Potete vedere il video di quanto successo QUI sul sito di Witty TV.

