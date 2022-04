Su Canale 5 è appena iniziata la quarta puntata del Serale di Amici 21 e la serata si è aperta con un bellissimo omaggio a Piero Sonaglia. Come sappiamo solo la scorsa settimana l’assistente studio dei programmi di Maria De Filippi è venuto a mancare improvvisamente, lasciando il pubblico e il web senza parole. Poche ore dopo la morte di Piero è arrivato il primo struggente messaggio della conduttrice, da anni legata al suo collaboratore. Queste le parole di Maria:

“Fa davvero malissimo. La tua voce, il tuo volto, il tuo sguardo attento, il tuo modo di esserci, la capacità di ascoltare. Sempre teso a cercare di fare la cosa giusta. Ho iniziato con te. Ho vissuto il mio lavoro sempre con te, con il tuo sorriso e le tue spalle forti, pronto a portare la tua squadra e me per prima, sempre sani e salvi in porto. Nel modo giusto, per tutti. E ogni volta che sarò in studio non smetterò di cercare il tuo sguardo nella certezza che ti troverò, che mi capirai in un secondo come sempre, nella certezza che alzerai il pollice per dirmi che va tutto bene. Ti ho voluto bene, ti voglio bene e te ne vorrò sempre. Maria”.