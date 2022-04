La frecciatina di Davide Silvestri a Jessica

A Verissimo nel pomeriggio odierno Davide Silvestri ha avuto modo di partecipare insieme al suo amico Barù. Quest’ultimo ha spiegato, ancora una volta, di non è essere innamorato di Jessica Selassié e di considerarla solo un’amica, sebbene lei sia convinta del suo interesse così come una fetta di pubblico. E proprio alla vincitrice del GF Vip che Davide ha lanciato una frecciatina che, probabilmente, non tutti hanno colto.

Facciamo un passo indietro e torniamo al 20 marzo, quando Jessica Selassié è stata ospite e ha ammesso di essere rimasta male per alcuni filmati visti una volta uscita. La ragazza ha dato contro Davide Silvestri e Soleil Sorge, spiegando che i due avrebbero sparlato di lei con Barù, accusandola di strategia:

“Lui si è fatto condizionare. Ho scoperto che non parlavano bene di me a lui. Lui non mi conosce e lì era un gioco. Soleil e Davide. Ho visto dei filmati dove dicevano a lui che mi ero avvicinata solo per dinamiche, mettendolo in guardia. Io non ho mai parlato di strategie e ho giocato sempre in modo pulito. Tra me e lui è stato un avvicinamento spontaneo. A me piace lui. C’è attrazione fisica. Se stessi giocando non ci rimarrei male”.

Parole che evidentemente Davide Silvestri non ha dimenticato. Mentre si parlava delle sue nozze, Barù ha detto: “Il matrimonio ci sarà e alla griglia ci sarò io”. Così Silvia Toffanin ha chiesto chi saranno gli invitati e se tra essi compare anche Jessica. A quel punto Davide Silvestri ha detto. “Perché no? Io assolutamente non ho nulla contro di lei, anzi. Così se Barù la vede li facciamo mettere insieme, visto che la gente pensa che è colpa mia, invece li farò mettere insieme. Almeno vediamo se è colpa mia o colpa sua”, ha concluso riferendosi a Barù.

Parole quelle di Davide Silvestri che alcuni attenti telespettatori hanno colto come una frecciatina proprio a Jessica Selassié e ai suoi fan.

