1 La gaffe della redazione di Amici 21

Questa sera va in onda la settima puntata di Amici 21, e anche stavolta nel corso della puntata assisteremo a una nuova eliminazione. Mancano ormai soltanto due settimane alla finale, e finalmente tra pochi giorni sapremo chi sarà ad alzare la coppa. In attesa di scoprire cosa accadrà però in queste ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta facendo discutere il web. Per sbaglio infatti la redazione del talent show ha spoilerato i nomi dei due eliminati provvisori, che si scontreranno al ballottaggio (FERMATI QUI SE NON VUOI SAPERE DI CHI SI TRATTA).

Sui social è stata infatti condivisa una foto scattata durante la registrazione, che mostra i tre giudici. Alle loro spalle tuttavia si vedono chiaramente seduti sui due cubi rossi Nunzio e Albe, che come sappiamo grazie alle anticipazioni si scontreranno al ballottaggio finale.

La prima manche della settima puntata del Serale di Amici 21 si apre infatti con la sfida tra Zerbi – Celentano vs Cuccarini – Todaro e a vincere sono stati proprio i primi e a finire al ballottaggio è stato Nunzio. Per la seconda manche Rudy e Alessandra hanno deciso di scontrarsi con Anna Pettinelli e Veronica Peparini, vincendo nuovamente la sfida. Eliminato provvisorio in questo caso è stato Albe. Per la terza manche Zerbi e la Celentano hanno deciso di sfidare nuovamente Lorella e Raimondo, che stavolta però hanno portato a casa la vittoria. A finire al ballottaggio con Nunzio e Albe è stato così Luigi, che tuttavia è stato salvato per primo.

In casetta così il ballerino e il cantante hanno scoperto il loro destino, e solo stasera il pubblico scoprirà cosa è accaduto. In attesa di saperne di più, rivediamo le prime dichiarazioni di LDA, che solo la scorsa settimana ha lasciato la scuola.