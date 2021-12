1 Riki, ospite ad Amici 21, risponde alle critiche

Nella scorsa puntata della domenica pomeriggio abbiamo visto Riccardo Marcuzzo, in arte Riki, ospite ad Amici 21. Ha portato, infatti, il suo ultimo singolo che si intitola “Scusa“. Qualcuno evidentemente si aspettava di sentire qualche parola in ricordo dell’amico e compagno di percorso Michele Merlo, deceduto non molto tempo fa, ma così non è stato. Ricordiamo che i due hanno preso parte alla sedicesima edizione del talent di Maria De Filippi e hanno legato molto.

Il 6 giugno 2021, purtroppo, un’ischemia cerebrale causata da una leucemia fulminante lo ha portato via. A piangerlo, ovviamente, la sua famiglia ma anche amici, colleghi e fan. Per tale ragione quest’ultimi si aspettavano di sentire anche solo poche parole da parte di Marcuzzo. Parole che però non ci sono state e qualcuno glielo ha fatto presente: “Hai spaccato! Ma potevi fare un pensiero per Mike“. Il cantante ha risposto nelle sue Stories, messe poi su Twitter, postando una foto di lui e Michele insieme e sotto il messaggio:

“Ciao Mike” me lo sono detto dentro, quando ho fatto le prove e ho rivisto i banchi. Ho sempre paura di sembrare paraculo e sfruttare cose molto serie solo per promozione. Ci sarà modo per parlarne bene e con calma. Sono a contatto con la famiglia.

Diversi fan hanno sostenuto Riki nella sua scelta fatta ad Amici 21. C’è, infatti, chi ha scritto: “Ma quanto siete stronz* per avanzare certe pretese senza avere alcun rispetto della sensibilità altrui” oppure “In questi mesi lo abbiamo visto con la famiglia e il cane di Michele, lo abbiamo visto riavvicinarsi agli altri ragazzi di amici perché ci sono cose che ti cambiano e ti fanno rivalutare le priorità. Oggi a parlare erano i suoi occhi. Era un Riccardo diverso, maturo!“. Nella giornata di ieri, però, sono successe anche altre cose…