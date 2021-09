Amici 21, rivelati i nomi dei ballerini professionisti: confermato il nome che tutti speravano

1 I professionisti di Amici 21

Tra circa una settimana inizierà Amici 21, dopo il grande successo della scorsa edizione. La data della prima puntata è fissata per sabato 18 settembre nel primo pomeriggio di Canale 5. Quello sarà il giorno in cui si formerà la nuova classe del talent show e tra quei ragazzi potrebbe esserci il nome del nuovo vincitore.

In attesa dell’inizio, quindi, stanno uscendo le prime anticipazioni riguardanti principalmente aspetti tecnici e annunci delle persone che metteranno a disposizione la loro arte per i ragazzi. Ecco che quindi grazie al sito Quello che tutti vogliono sapere, abbiamo i nomi dei ballerini professionisti. Tantissime conferme e una new entry che farà molto piacere.

Sul lato del latino-americano troveremo ancora una volta Umberto Gaudino e Francesca Tocca. Per quanto riguarda lo stile hip-hop e street in generale ci sarà di nuovo Spillo e tornerà anche Andreas Muller. L’ex vincitore di Amici, nonché compagno di Veronica Peparini, nella scorsa edizione è apparso solo nella parte del serale, mentre questa volta ci sarà dall’inizio.

Non può certo mancare Elena D’Amario che ricoprirà ancora una volta il ruolo di coreografa e di dimostratrice dei pezzi. Così come ci saranno ancora Giulia Pauselli (soprattutto per i pezzi classici e neoclassici) e Marcello Sacchetta (che dovrebbe continuare a rivestire anche il ruolo di presentatore in certe situazioni). Ma sono anche confermati Giuseppe Giofrè, Sebastian Taveira e Simone Nolasco.

Infine, come ormai era già stato annunciato, arriva la conferma ufficiale della presenza ad Amici 21 nel ruolo di professionista di Giulia Stabile, ultima vincitrice del programma. La ballerina ha infatti firmato un contratto con la Fascino e sarà quindi molto presente anche nella nuova edizione del talent. Il suo ruolo si baserà sulla dimostrazione delle coreografie che gli allievi dovranno ballare. E poi potrà essere di supporto ai ragazzi dato che ha vissuto di recente la stessa esperienza.

I fan di Giulia sono ovviamente entusiasti. E, tra le varie dimostrazioni, c’è chi si aspetta anche molti passi a due, sia con Sebastian, ma soprattutto con Simone. I due ballerini hanno lavorato tantissimo inisieme questa estate. E hanno mostrato la loro grande chimica artistica in particolar modo sul palco di Cervia nell’evento dedicato a Carla Fracci. Interpretando Romeo e Giulietta, Nolasco e Stabile hanno incantanto il pubblico trascinandolo nella loro coreografia ed emozionando.

Ma vediamo anche altre anticipazioni riguardanti i professori e i giorni delle registrazioni…