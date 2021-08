1 Rosa di Grazia nel cast di Amici 21?

Ormai manca davvero poco alla partenza della nuova edizione del talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Non abbiamo, al momento, informazioni sugli allievi, ma ci potrebbero essere delle novità per quanto riguarda i ballerini professionisti. Sappiamo, infatti che Giulia Stabile tornerà in questa veste. Stando alle indiscrezioni del web, come riporta anche Coming Soon, anche Rosa Di Grazia potrebbe fare il suo ritorno ad Amici 21. La prima ha annunciato direttamente il debutto tra poche settimane:

È stata Maria De Filippi. Lì per lì non ci ho capito nulla. Non ci potevo credere. Sono rimasta di sasso, non ho nemmeno fatto i salti di gioia perché non mi sembrava vero che stesse succedendo a me. Naturalmente ho detto subito di sì. […] In pratica eseguirò le coreografie che poi gli allievi ballerini dovranno imparare. Starò anche vicino a loro, cercherò di mettere la mia recentissima esperienza a disposizione.

Rosa Di Grazia, invece, non ha commentato il rumor. Non ha smentito o confermato nulla. Che sia davvero così? Tutti i fan si ricorderanno sicuramente le dichiarazioni molto pungenti di Alessandra Celentano ogni volta che Grazia si esibiva. Nel caso in cui diventasse una dei professionisti cosa dirà? Non possiamo saperlo. Dobbiamo, infatti, attendere, in caso, l’ufficialità. Il suo arrivo, inoltre, potrebbe essere dovuto al tanto chiacchierato addio di Elena D’Amario. Anche in questo caso niente di ufficiale, si tratta di voci di corridoio non ancora confermate.

Fatto sta che questa edizione numero 21 di Amici non dà agli spettatori molte certezze, almeno fino a questo momento. Non sappiamo nemmeno se Raimondo Todoro sarà il nuovo insegnante di ballo. Continuate a leggere se ancora non sapete che cosa è successo in queste ultime ore…