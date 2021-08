1 I ruoli di Giulia Stabile ad Amici e Tu si que vales

Giulia Stabile dopo la vittoria ad Amici sta riscuotendo molto successo e il suo futuro è pieno di impegni. Tornerà, infatti, all’interno della nuova edizione del talent di Maria De Filippi nelle vesti di ballerina professionista. Ma non solo. Infatti sarà presente anche a Tu si que vales. Fino a poco tempo fa non era chiaro in che modo avrebbe fatto parte del cast, ma adesso finalmente lo sappiamo. La giovane danzatrice, infatti, ha rilasciato un’intervista a DiPiù TV all’interno della quale ha parlato di diversi argomenti. Circa il nuovo progetto nello show condotto da Belen Rodriguez ha affermato:

Sarò l’inviata per conto di Witty TV, la televisione online legata alle trasmissioni di Maria De Filippi, nella prossima edizione di Tu si que vales. Sarò dietro le quinte con la mia troupe e mi divertirò anche a mettere in piedi qualche performance, ispirandomi a quelle che ho appena visto sul palco. In questo ruolo cecherò di mostrare la mia ironia, la mia voglia di divertirmi e di fare divertire il pubblico.

E per quanto riguarda il ritorno ad Amici? Giulia Stabile ha spiegato chi l’ha voluta all’interno del team e cosa farà:

È stata Maria De Filippi. Lì per lì non ci ho capito nulla. Non ci potevo credere. Sono rimasta di sasso, non ho nemmeno fatto i salti di gioia perché non mi sembrava vero che stesse succedendo a me. Naturalmente ho detto subito di sì. […] In pratica eseguirò le coreografie che poi gli allievi ballerini dovranno imparare. Starò anche vicino a loro, cercherò di mettere la mia recentissima esperienza a disposizione.

L’intervista di Giulia Stabile non termina certo qui. Ha parlato anche di molte altre cose. Tra le quali la relazione con Sangiovanni e il rumor che li vedrebbe già andare a convivere. Continuate a leggere per saperne di più…