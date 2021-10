Amici 21, è scontro diretto tra Veronica Peparini e Alessandra Celentano (VIDEO)

1 Veronica Peparini lancia un sfida a Guido

Nel daytime di Amici 21 di oggi è arrivata una busta, quella della sfida, a Guido, allievo di Alessandra Celentano. Ad inviarla è stata Veronica Peparini che, nonostante trovi il ballerino tecnicamente eccellente, pensa che abbia una forte carenza a livello di espressività e movimento. Per questo lo ha voluto mettere in sfida con un ragazzo di nome Alessio, il cui stile è principalmente il modern con molta vicinanza all’hip hop.

Presa visione della lettera, la Celentano ha voluto rispondere a tono e ha quindi fatto una proposta per la sfida. In pratica ha chiesto una comparata per i due ballerini, una coreografia preparta da lei piena di tecnica classica, linee, movimento, espressività, presenza scenica, insomma contenente tutti gli elementi che deve avere un bravo ballerino.

La Celentano e la Peparini non sono arrivate ad un accordo e così la produzione le ha fatte incontrare in studio per un confronto che è stato decisamente acceso. Per prima cosa Veronica Peparini ha ribattutto ai discorsi di Alessandra Celentano dicendo di non metterle in bocca parole che non ha mai detto. La Celentano ha puntato il dito sul fatto che non avrebbe dato tempo a Guido di imparare quello in cui è carente, mentre la Peparini ha ribattutto che l’altra in generale ha fatto molto peggio negli anni mettendo sempre in difficoltà i ragazzi che non le piacevano.

Come si nota, la discussione è durata tantissimo, si sono alzati i toni ed è stato quasi un vero e proprio litigio. Dopo le ragioni di entrambe, la Celentano è arrivata a proporre per la sfida un cavallo di battaglia per ognuno dei ballerini e la coreografia preparata da lei come comparata.

Ecco cosa ha deciso la produzione…