1 Le segnalazioni del web su Amici 21

Siamo nel pieno del Serale di Amici 21 e il cerchio inizia ormai a stringersi. Dei 18 allievi che hanno avuto accesso alla fase finale del talent show di Maria De Filippi ne sono rimasti soltanto in 10, e tra poche settimane sapremo finalmente chi sarà a vincere questa edizione. Solo nel corso della scorsa puntata abbiamo assistito ad altre due eliminazioni, e stavolta a lasciare la scuola sono stati Aisha e Crytical. Sabato invece andrà in onda su Canale 5 la quinta puntata, e con ogni probabilità si tratterà dell’ultima serata con doppia eliminazione.

In attesa di scoprire cosa accadrà, in questi giorni i cantanti e i ballerini stanno dando il massimo per convincere non solo i loro professori, ma anche la giuria, il pubblico e il web. In queste ore intanto è accaduto è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato, che sta facendo discutere gli utenti sui social.

Alcuni fan del programma infatti hanno fatto notare come ad Amici 21, per alcune esibizioni, vengano usate le stesse scenografie utilizzate già lo scorso anno! Naturalmente la cosa non è sfuggita agli occhi attenti del web, e non sono mancate battutine.

Nel mentre solo qualche ora fa a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stato un ex professionista del talent show, che ha duramente criticato alcune performance degli allievi dopo aver visto la quarta puntata del Serale. Andiamo a rivedere cosa è accaduto.