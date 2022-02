Chi è Aisha Maryam di Amici 21? Età, canzoni e Instagram

Scopriamo insieme la cantante di Amici 21 Aisha Maryam. Ecco alcune news e curiosità su di lei: dall’età alla vita privata, le canzoni, il suo percorso all’interno del talent e dove seguirla su Instagram e social.

Chi è Aisha Maryam

Aisha età, altezza e biografia

Non ci sono tante informazioni sulla biografia di Aisha Maryam di Amici 21. La cantante sappiamo che è nata a Napoli nel 2004 (non conosciamo la data di nascita completa). La sua età quindi è di 17 anni.

Non siamo in grado di dirvi nemmeno quale sia la sua altezza e peso, ma conosciamo le origini. Aisha di Amici 21, infatti, è per metà senegalese e per metà italiana.

Durante il daytime di Amici 21 abbiamo scoperto che vive a Caserta con i suoi 2 fratelli più piccoli (un fratello di 2 anni e una sorella di 9), sua madre e il compagno di quest’ultima.

Per quanto riguarda il percorso di studi sappiamo che Aisha Maryam frequenta il Liceo Garofano sezione musicale e fin da piccola insegue il sogno di diventare una cantante.

Vita privata: Aisha Maryam di Amici 21 è fidanzata?

Della vita privata di Aisha Maryam non si conosce granché. La cantante di Amici 21 non sappiamo dirvi se oggi sia o meno fidanzata, oppure se è single.

Nemmeno sui social traspare nulla a riguardo, ma non è escluso che, proprio ad Amici, possa parlarne.

Ad Amici 21 di sé ha detto che ballare, oltre a cantare, per lei è un modo di liberarsi, ma si è sempre preclusa dal farlo perché qualcosa l’ha sempre bloccata: “A me non frega ciò che pensa la gente di me, ma ciò che penso io di me stessa. Il modo in cui mi percepisco fa schifo, e non nel modo in cui mi percepiscono gli altri. Ma come faccio a capirlo?”, ha raccontato nella scuola.

Tra le poche curiosità che abbiamo scoperto sbirciando sui suoi social Aisha Maryam di Amici 21 è amante di serie TV come Breaking Bad, American Horror Story e i Simpson.

Dove seguire Aisha di Amici 21: Instagram e social

Chi volesse può restare in contatto con Aisha Maryam anche sui social. La giovane artista, infatti, ha un profilo Instagram, nonostante sia poco attivo. Al momento, infatti, sono presenti pochi post.

Troviamo selfie, ma anche immagini di Aisha di Amici 21 da bambina, così come qualche video.

Rovistando sul web abbiamo trovato anche il profilo Facebook personale di Aisha. Ma anche qui non abbiamo trovato grandi informazioni che la riguardano.

Carriera e canzoni

La cantante di Amici 21 Aisha Maryam ha già un inedito all’attivo in quella che è la sua giovane carriera.

Proprio ad Amici 21 ha avuto modo di presentare il suo inedito Bad Vibes.

Al momento questo è l’unico brano che abbiamo potuto ascoltare, ma quasi certamente ha scritto altre canzoni che scopriremo durante il suo percorso nel programma.

Aisha Maryam ad Amici 21

Abbiamo visto Aisha Maryam ad Amici 21 durante la puntata del 27 novembre. Questo perché Rudy Zerbi ha deciso di mettere in sfida il suo allievo Simone Russo, al quale aveva sospeso la maglia. A notare la cantante è stata Lorella Cuccarini, che ha così proposto lei come sfidante.

Sebbene il cantante fosse molto amato tra i suoi compagni e dal pubblico a casa, ha dovuto lasciare il suo posto ad Aisha.

Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli sono parse entusiaste del suo ingresso, così come il suo nuovo insegnante Rudy Zerbi.

Vedremo insieme come si evolverà il percorso di Aisha ad Amici 21, intanto vediamo chi sono i suoi compagni d’avventura…

Il percorso di Aisha ad Amici 21

Così il 27 novembre 2021 Aisha Maryam è entrata a far parte della scuola di Amici 21, dopo una sfida con il cantante Simone Russo.

Fin da subito Aisha si è messa a nudo raccontando quelle che sono le sue insicurezze. Tutti i suoi compagni hanno provato a rassicurarla e proprio dalle sue parole è arrivato un incontro con le ballerine professioniste.

Con loro ha avuto modo di fare una lezione specifica di danza, ricevendo i loro complimenti.

Tra l’altro proprio insieme alle ballerine Elena D’Amario, Giulia Pauselli e Francesca Tocca ha avuto modo di portare sul palco di Amici 21 una performance stupenda, che vedremo nella puntata del 5 dicembre. Le esibizioni insieme alle tre ballerine, così come le lezioni, continueranno per lei. Aisha ad Amici ha davvero conquistato tutti e concorre per una maglia al Serale! Riuscirà a essere riconfermata?

(IN AGGIORNAMENTO)

