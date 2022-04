La reazione di Albe al ballo tra Nunzio e Serena ad Amici 21

Nella terza puntata del Serale di Amici 21 abbiamo visto una sfida tra Albe, il quale ha cantato “Non voglio mica la luna” contro Nunzio che ha ballato una coreografia molto sensuale con Serena. Sappiamo che quest’utlima e Albe hanno una relazione in corso. L’amore tra loro è nato proprio all’interno della casetta del programma e fino ad oggi non aveva dato segni di cedimento. La faccia dell’alievo di canto durante questa esibizione, però, ha fatto molto sorridere i fan.

A un certo punto, come vediamo anche dal video qui sotto, Serena è stesa a terra e sopra di lei arriva Nunzio che mette in atto un movimento di bacino come da coreografia. La telecamera, proprio in quell’istante, stacca e inquadra il viso di Albe. Lui si mostra serio e concentrato, ma la reazione del pubblico del web è stata comunque molto divertita. Anche quasi all’inizio della performance c’è chi ha sostenuto che il sorriso fatto dal cantante fosse misto a un po’ di disagio.

La parte finale in cui si alterna la scena da sdraiati – inquadratura Albe 🥲🙂😮‍💨 – balletto – striscione con la faccia di Nunzio ahahakdksli pic.twitter.com/1G0fQYJvTk — :): (@orvuahokx) April 3, 2022

Voi che cosa ne pensate? Anche altri utenti di Twitter hanno messo in guardia, scherzosamente, Albe da Nunzio. Secondo voi tutto questo potrebbe creare delle tensioni in casetta? Se così sarà lo scopriremo presto. La sfida, ad ogni modo, è stata vinta da Nunzio. Sabrina Ferilli ha preferito l’esibizione canora, mentre Emanuele Filiberto e Stefano De Martino ai due ballerini.

Continuate a seguirci per tante altre news su Amici 21. Per recuperare l’intera puntata potete accedere alla piattaforma streaming Mediaset Infinty. Servizio che, ricordiamo, è del tutto gratuito.

