Serena si dichiara ad Albe: “Credo di essermi innamorata di te” (VIDEO)

1 L’amore tra Serena e Albe continua e arrivano parole importanti

Sono passati più di 20 giorni dal primo bacio tra Serena e Albe, come ci ricorda la redazione di Amici 21 nel daytime andato in onda oggi pomeriggio. La loro complicità sta continuando e sono molto vicini a riempirsi di coccole e baci.

Il loro amore, nato in casetta in maniera inaspettata, è arrivato allo step successivo e cioè alle parole importanti. Infatti oggi, nel video mandato in onda, durante la notte Serena ha fatto un passo importante verso Albe. Da soli, lontani dagli altri allievi della scuola, con un certo imbarazzo i due si sono detti innamorati l’uno dell’altra.

La prima a parlare è stata la ballerina che ha detto: “Credo… non ce la faccio. Ce la stavo facendo… Credo di essermi innamorata di te”. Subito è arrivata la risposta del cantante: “Anche io… Credo di essermi innamorato di te”.

Per Serena non ci sono però solo momenti di amore e tranquillità nella scuola di Amici 21. Di recente, infatti, ha avuto un bruttissimo litigio con un suo compagno…