1 Amici 21: spoilerati i presunti eliminati

Nella serata di mercoledì 4 maggio si sono tenute le registrazioni di Amici 21, dove sono emersi i primi nomi dei possibili finalisti del programma. Ma non solo, perché si parla anche di chi avrebbe lasciato la scuola. Tutti i ragazzi, prima del termine della puntata, sono stati spediti in casetta come accade di consueto ed è qui che abbiamo conosciuto e conosceremo con certezza i nomi dei presunti eliminati dalla semifinale.

Stando alle anticipazioni di Quello che tutti vogliono sapere, una volta arrivati in casetta gli allievi al ballottaggio pare siano Albe, Alex, Dario e Serena. Lì hanno scoperto così il responso. Secondo le indiscrezioni sembrerebbe che Albe e Dario abbiano dovuto lasciare la scuola di Amici 21. Si tratta ovviamente di notizie da prendere con rumor e, al momento, non abbiamo certezza effettiva di quanto accaduto. Come fa notare il sito, però, non è da escludere questa ipotesi, dato che spesso e volentieri nelle ultime puntate sia Albe che Dario sono finiti al ballottaggio.

Se quanto riportato da Quello che tutti vogliono sapere dovesse accadere, abbiamo la certezza definitiva che a scontrarsi e aggiudicarsi la vittoria finale saranno gli allievi della squadra Celentano-Zerbi e Cuccarini-Todaro. Nulla da fare, invece, per Pettinelli-Peparini, dato che Albe e Dario fanno parte proprio della loro squadra. Ora come ora ci atteniamo dunque a queste ipotesi e attendiamo la puntata di domani sera per capire cosa succederà e chi saranno effettivamente i finalisti di Amici 21.

Andiamo a rivedere, soffermandoci sulle anticipazioni, chi sono i presunti concorrenti che hanno raggiunto la finale di Amici 21…