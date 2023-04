Malgioglio stronca Aaron, che scoppia in lacrime davanti a Maria

NEWS

Debora Parigi | 15 Aprile 2023

Amici 22

Il momento di sconforto di Aaron dopo le parole di Malgioglio ad Amici 22

Durante la quinta puntata del Serale di Amici 22 ci sono state subito due manche che hanno coinvolto la squadra Zerbi-Celentano e la squadra Cuccarini-Emanuel. Sorteggiati per iniziare, gli ZerbiCele hanno vinto la prima manche e per la seconda, come detto, hanno voluto sfidare ancora una volta l’altra squadra.

A tal proposito, la prima sfida della seconda manche ha visto da una parte Aaron e dall’altra Maddalena. La ballerina allieva di Emanuel Lo si è esibita sulle note di My head and my heart, mentre Aaron ha cantanto La Cura di Battiato. Riguardo proprio la performance del cantante, sullo sfondo c’erano Elena D’Amario e Simone Nolasco che ballavano.

Finite le due esibizioni, la parola è andata alla giuria che ha espresso la proprio preferenza. A vincere è stata Maddalena. Ma in particolare, riguardo Aaron, Cristiano Malgioglio gli ha detto che lo aveva visto inesperto (vista l’età) per questa canzone. E ha aggiunto che non gli aveva trasmesso emozioni. Infatti Malgioglio ha dato il suo voto alla ballerina.

Al centro del palco, Aaron non è riuscito a trattenersi ed è scoppiato a piangere. Il motivo è stato quello che ha detto Cristiano. In particolare si tratta di una somma di pareri del giurato che ogni settimana non apprezza totalmente le performance dell’allievo di Rudy Zerbi. Gli fa sempre i complimenti per la voce, ma dice anche di non sentire le emozioni quando canta.

Zerbi non si è trovato d’accordo con le parole del giudice, secondo lui non è vero che non ha trasmesso emozioni e lo dimostra il fatto che sia scoppiato a piangere. C’è stato quindi un piccolo battibecco tra i due, interrotto poi da Maria De Filippi che preferiva andare avanti visto anche lo stato d’animo dell’allievo. A quel punto Cristiano si è alzato e l’ha abbracciato dicendogli che lui ha una voce incredibile e diventerà ancora migliore nel crescere. E gli ha anche detto che diventerà un grandissimo cantante. Giofrè, invece, si è detto dispiaciuto del commento del collega, perché invece lui l’ha vista tutta l’emozione e gli è arrivata.

Potete rivedere tutto quello che è successo sul sito di Witty TV.