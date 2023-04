Cristiano Malgioglio sfida Giofrè in una gara di twist durante il Serale di Amici 22

NEWS

Debora Parigi | 15 Aprile 2023

Amici 22

Momento divertente nella quinta puntata del Serale di Amici 22 con Cristiano Malgioglio che ha sfidato Giuseppe Giofrè in un twist

Il ballo di Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè al Amici 22

Non solo sfide tra gli allievi e non solo sfide tra i professori. Stasera, durante la quinta puntata del Serale di Amici 22, addirittura Cristiano Malgioglio ha voluto sfidare Giuseppe Giofrè in un twist sulle note della canzone Saint Tropez.

Tutto è partito da Giofrè che ha voluto far sentire un vocale di Malgioglio che gli aveva mandato alcuni giorni fa. In pratica Cristiano si era offeso perché nella scorsa puntata Alessandra Celentano aveva ballato con Cristiano e quando avevano invitato anche Giuseppe ad unirsi a loro, lui non era andato e si era alzato una volta finita la musica. Questa cosa lo aveva offeso.

A questo punto Giofrè ha detto, scherzando, che se voleva ballare con lui potevano uscire una sera e andare a ballare insieme. Ma Malgioglio ha preso la palla al balzo per lanciargli una sfida: un twist sulle note di Saint Tropez. Così i due giudici sono andati al centro del palco e hanno iniziato a ballare, tra l’ilarità generale.

A giudicare questa sfida tutta improvvisata è stato Michele Bravi che, come lui stesso ha detto, ormai si sente il terzo incomodo. E anche preso un po’ dalla gelosia, perché Cristiano Malgioglio non gli scrive mai, ha deciso di votare per Giuseppe Giofrè.

Potete rivedere tutto quello che è successo ad Amici 22 sul sito di Witty TV.