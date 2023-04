Amici 22, Aaron sbotta con Wax dopo il confronto con la giornalista: “Insegnamento sbagliato”

NEWS

21 Aprile 2023

Amici 22

Nello speciale di Amici 22 di oggi, gli allievi di canto hanno letto le pagelle dopo la scorsa puntata del Serale. Per Wax sono arrivate delle grosse critiche, specialmente dalla giornalista del Quotidiano Nazionale. Così, dopo aver commentato in modo molto arrogante, ha avuto anche un confronto telefonico con lei. Quello che il cantante e la giornalista si sono detti non è proprio piaciuto ad Aaron.

Se il pubblico si aspettava che la giornalista avesse una reazione molto forte, così non è stato. Anzi ha trovato Wax maturo per aver chiesto il confronto. Inoltre ha aggiunto che quello che lei ha scritto era una critica alle esibizioni e non a lui come persona e cantante e anche perché non ama l’autotune. Gli ha anche detto di non perdere questa “cazzim” fuori dal programma e che andrà ai suoi concerti.

Finita la chiamata, Cricca ha fatto notare la sviolina che la giornalista secondo lui avrebbe fatto all’allievo di Arisa. Ma non solo, Aaron è rimasto sconvolto e allibito da tutto quello a cui aveva appena assistito. Non ha per niente accettato il fatto che il comportamento maleducato e arrogante avuto da Wax fosse considerato invece “cazzim” e pure “premiato” in un certo senso.

A questo punto, l’allievo di Rudy Zerbi ha anche avuto un confronto con Wax oggi ad Amici 22. L’allievo di Arisa ha detto di aver capito delle cose dal confronto con la giornalista e a quel punto Aaron ha sbottato: “Ma che ti ha fatto capire? Ti ha fatto capire che tu devi mandare affanc*lo la gente anche fuori da qua? Questo è un insegnamento sbagliato. Perché non posso credere alle mie orecchie”.

Successivamente ha voluto dare un consiglio al suo compagno di scuola: “Ti dico come la penso. Hai insultato una persona. Questa persona si collega al telefono ti dice che fai benissimo, che usi la cazzimma e devi usare questa cazzin anche fuori. Io ti dico no! Quello che ti ha detto, sono sincero, è una ca**ata incredibile. Usala la cazzimma, ma rispetta sempre le persone, purtroppo anche il lavoro che a volte può non piacerti di una persona. Perché, con tutto il rispetto, siamo ragazzi di 20 anni, è da 7 mesi che siamo in televisione e per fortuna e purtroppo ci stiamo montando come le macchine. E questi discorsi aiutano soltato una persona a montarsi ancora di più. Usa la tua cazzima, ma usala bene”.