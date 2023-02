Amici 22, la Celentano assegna un compito ad Alessio: dovrà ballare sui tacchi!

NEWS

Andrea Sanna | 16 Febbraio 2023

Amici 22

Poco dopo il suo arrivo ad Amici 22, Alessio ballerà sui tacchi per volere della maestra Celentano. In cosa consiste il compito

Alessio di Amici 22 ballerà sui tacchi

La puntata del pomeriggio di Amici 22 come al solito ci offre spunti importanti su quella che sarà poi la puntata di domenica, in onda su Canale 5. Tra i protagonisti presi in considerazione oggi durante il daytime troviamo Alessio Cavaliere, uno degli ultimi ballerini arrivati nella scuola.

A lui è stato assegnato un compito da parte della maestra Alessandra Celentano, la quale gli ha dato una precisa indicazione: ballare una coreografia sui tacchi. Come accade in questi casi l’insegnante di Amici 22 ha inviato una lettera al giovane allievo con su scritto quanto segue:

“Alessio, è arrivato il momento del tuo primo compito. Credo molto nelle tue capacità di ballerino e per questo ho deciso di assegnarti una coreografia sui tacchi. Ci saranno sicuramente difficoltà, ma con la tua forza, dinamica e movimento penso possa essere un compito utile. Perché oggigiorno bisogna saper fare tutto, e perché credo sia utile per te imparare qualcosa di nuovo. Pur conoscendoti poco, mi immagino che tu possa farlo abbastanza bene, Vedremo. Abbigliamento non contestabile”.

Alessio di Amici 22 ha accettato con grande entusiasmo questo guanto di sfida da parte della maestra.

Primo compito per Alessio: la maestra Celentano ha deciso di assegnargli una coreografia sui tacchi! #Amici22 pic.twitter.com/WZMQXRYwXs — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 16, 2023

Poco dopo, sempre nel corso del daytime di Amici 22 vediamo Alessio impegnato in sala prove, pronto a mettere in atto quanto richiesto dall’insegnante. Qui vediamo per l’appunto il ballerino provare insieme a Simone Nolasco, il quale insegna al ragazzo passo passo ogni movimento che deve compiere per far si che il compito vada in porto.

Alessio inizia subito a preparare il compito della maestra Celentano con Simone #Amici22 pic.twitter.com/FhapsDsv43 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 16, 2023

Tornato in casetta dopo una lunga giornata di lavoro, Alessio si è confrontato sul compito con i suoi compagni d’avventura. Ha spiegato ad alcuni di loro come si è trovato nel preparare questa coreografia e alcuni di loro gli hanno dato anche qualche prezioso consiglio. Domenica ad Amici 22 vedremo come se la sarà cavata il ragazzo! Riuscirà a superare questa sfida?