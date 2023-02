NEWS

Vincenzo Chianese | 16 Febbraio 2023

La villa affittata da Chiara Ferragni a Sanremo

Una delle protagoniste assolute di questo Festival di Sanremo è stata senza dubbio Chiara Ferragni. Come sappiamo infatti l’imprenditrice digitale è arrivata sul palco dell’Ariston nelle vesti di co-conduttrice durante la prima e la quinta serata della kermesse musicale, ottenendo un successo pazzesco. L’influencer ha infatti conquistato il pubblico e il web, e in molti hanno apprezzato il suo monologo, che ha commosso i telespettatori. Nel mentre come ben sappiamo per tutta la settimana che la Ferragni ha trascorso in riviera, ha alloggiato in una bellissima villa, che è stata naturalmente mostrata sui social.

Si tratta di un’abitazione da 700 mq, che al suo interno comprende otto camere, otto bagni, tre cucine, sauna, palestra e un parco da 30 mila metri, con piscina e campo da tennis. La villa, stando a quanto è emerso, sarebbe di un miliardario russo che di recente l’ha messa in vendita a un costo di ben 5 milioni di euro. L’influencer naturalmente ha però preso in affitto la struttura per qualche giorno, insieme al suo intero team di collaboratori.

Ma quanto ha pagato dunque Chiara Ferragni la villa in cui ha alloggiato a Sanremo? Secondo le indiscrezioni, sembrerebbe che il prezzo d’affitto sia di 15 mila euro a settimana. L’imprenditrice però come è noto non ha dormito insieme a Fedez, che è rimasto invece all’Hotel Globo, da dove ha registrato le puntate del suo podcast Muschio Selvaggio. Ma come mai i Ferragnez non hanno alloggiato insieme? A rivelarlo era stato qualche giorno fa proprio il cantante. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Ieri sono andato a trovare mia moglie, siamo in case separate perché rovino il clima gioviale. Sono andato da lei perché mi ha fatto una lista di cose che non devo fare, tra cui spoilerare cose”.