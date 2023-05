NEWS

Andrea Sanna | 17 Maggio 2023

Dolce momento tra la figlia di Sophie Codegoni e Giucas Casella

Sophie Codegoni ha finalmente fatto ritorno a casa dopo la nascita della piccola Céline Blue. Per accoglierla nel migliore dei modi Alessandro Basciano e la sua famiglia hanno organizzato una festa a sorpresa. Il tutto per dare un caloroso bentornato a casa all’influencer e il benvenuto alla nuova arrivata.

Ma non è finita qui, perché tra le prime persone che hanno fatto conoscenza della figlia di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni c’è un ex coinquilino del loro Grande Fratello Vip. Parliamo di Giucas Casella. L’illusionista appresa la lieta notizia non ha esitato nemmeno un secondo di presentarsi a casa dei suoi amici per conoscere la bambina e congratularsi con i neo genitori.

Con un video pubblicato sui social network Giucas Casella ha fatto sapere di trovarsi ospite dalla coppia: “Quanta emozione in casa Basciagoni”, si legge dalla didascalia. Poi ha voluto presentare ai fan la sua nipotina acquisita. Sophie Codegoni gli ha concesso la possibilità di tenerla in braccio per la prima volta e lui, molto emozionato, non se l’è fatto ripetere due volte. Nella clip presente sul profilo Instagram vediamo l’ex vippone scherzare con i suoi amici, che ridono molto divertiti.

Dalle immagini vediamo sempre Giucas Casella coccolare la bambina e chiacchierare del più e del meno con Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. “Ma tu sai che sei in braccio a un super mago?”, si sente dire all’influencer mentre si rivolge alla sua piccola.

Questo incontro dimostra che, nonostante sia trascorso del tempo dalla fine del Grande Fratello Vip 7, alcuni legami siano rimasti ben saldi. E a testimonianza di ciò c’è la bellissima amicizia che unisce Sophie Codegoni e Alessandro Basciano a Giucas Casella. Un particolare questo che anche gli stessi fan dei menzionati non hanno potuto fare a meno di notare e sottolineare tra i commenti.