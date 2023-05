Amici 22, Angelina pubblica il lyric video di “Ci pensiamo domani” ed è perfetto per la tua serata karaoke

NEWS

Debora Parigi | 11 Maggio 2023

Amici 22

Ecco il videoclip musicale dell’ultimo brano di Angelina di Amici 22

Usciranno stanotte a mezzanotte gli ultimi singoli degli allievi cantanti di Amici 22 che sono arrivati in semifinale, quindi quelli di Angelina, di Wax e di Aaron. Tra loro tre solo due sono arrivati in Finale e cioè Angelina e Wax, rispettivamenti allievi di Lorella Cuccarini e Arisa.

Parlando proprio di Angelina, il suo ultimo brano si intitola “Ci pensiamo domani” e porta con sé il gusto dell’estate. Abbiamo già avuto modo di ascoltarlo alcune volte durante il serale e i daytime del talent. E tra poche ore finalmente potremo ascoltarlo in ogni momento della giornata su tutte le piattaforme digitali. Ma ci sono alcune radio che, grazie proprio alla collaborazione con il programma di Maria De Filippi, possono far ascoltare questi brani in anteprima.

E così RTL 102.5 oggi ha mandato questo pezzo che i fan di Angelina aspettano con ansia sulle piattaforme. Ma non solo, poiché la radio può essere seguita anche in TV. Così proprio sul canale associato è andato in onda anche il lyric video della canzone che è davvero molto carino e adatto al karaoke. Se siete curiosi di vederlo eccolo qua sotto:

Come rivelato dalla stessa Maria De Filippi durante la semifinale di Amici 22, per chi fosse interessato, il 19 maggio uscirà in tutti i negozi fisici e digitali l’EP di Angelina che si intitola “Voglia di vivere”, stesso titolo del singolo col quale si è presentata nel talent.

Vi ricordiamo inoltre che la Finale di Amici si svolgerà domenica 14 maggio in prima serata e in diretta. Infatti per questo ultimo appuntamento sarà il pubblico a votare (tramite sms e app) e a decidere quindi il vincitore. Sarà proprio Angelina? Sicuramente lei è una dei favoriti dall’inizio del Serale ed è anche molto amata dalla stampa, quindi è probabile che si aggiudichi il premio della critica dato propio dai giornalisti.