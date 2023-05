NEWS

Vincenzo Chianese | 14 Maggio 2023

Amici 22

Angelina vince il circuito canto di Amici 22

Finalmente ci siamo! A breve scopriremo chi sarà a vincere Amici 22 e chi alzerà l’ambita coppa. Nel corso della diretta nel mentre stiamo assistendo a un colpo di scena dietro l’altro, e non sono mancate le emozioni. La puntata infatti è iniziata con la finale del circuito ballo, che è stato vinto da Mattia. Sia per Zenzola che per Isobel, che si è classificata al quarto posto, come se non bastasse sono arrivate anche diverse proposte di lavoro. Ma non è finita qui.

Successivamente infatti è partita la finale del circuito canto, e a scontrarsi così sono stati Angelina e Wax. I due allievi si sono sfidati in 4 manche diverse, al termine delle quali è arrivato il verdetto definitivo.

Per volere del pubblico, che stasera deciderà le sorti dei ragazzi, a vincere il circuito canto di Amici 22 è stata Angelina. Wax è stato invece eliminato, classificandosi al terzo posto.

La Mango adesso si affronterà con Zenzola nel corso della finalissima, al termine della quale verrà decretato il vincitore ufficiale di questa edizione del talent show di Maria De Filippi. Ma chi dunque tra Angelina e Mattia alzerà la coppa? Lo scopriremo a breve.