Nicolò Figini | 10 Novembre 2022

Amici 22

Anticipazioni di Amici 22 di domenica 13 novembre 2022

Così come la scorsa settimana anche questa tornano le anticipazioni di Amici 22. andrà in onda domenica 13 novembre 2022 e per tale ragione possiamo fornirvi alcune anticipazioni. L’appuntamento, ricordiamo, è fissato alle ore 14:00 solo su Canale 5. La replica può essere vista, in maniera del tutto gratuita, su Mediaset Infinity e WittyTV. Partiamo con gli ospiti. Vedremo Belen Rodriguez, Irama (con video messaggio), Alessandra Amoroso e Giorgia. In studio anche Vessicchio, Stash e Michele Bravi che giudicheranno insieme la gara di inediti per decidere chi canterà nella finale di Tu si que vales. Questa viene vinta da Aaron.

Come riporta il sito SuperGuidaTV ci sono state delle sorprese per gli allievi. Belen sorprende Wax mentre Irama invia un messaggio ad Aaron perché al momento si trova a Miami e non può essere presente fisicamente. Raimondo Todaro, invece, è di recente stato al concerto di Alex Wyse con degli ex allievi del talent. Il maestro ha portato allo studente i saluti dell’amico Christian. Passiamo, adesso, alle gare di ballo e canto. La classifica della danza è la seguente: Gianmarco ha ballato modern contaminato (9.5), Samu (9), Maddalena (8+), Claudia (6.5), Samuel (non è chiaro), Ramon (6), si è classificato ultimo con una coreografia dimostrata da Umberto.

Passiamo, perciò, alla gara di canto. A classificarsi all’ultimo posto ancora Niveo, il quale è scoppiato in un pianto. Lorella Cuccarini gli ha detto di riprendersi o gli sospenderà la maglia di Amici 22. Pare che nella gara di inediti abbia sbagliato l’intonazione della canzone. Niveo, inoltre, è stato bocciato anche nel compito di Rudy Zerbi. Adesso siamo pronti per scoprire la classifica della gara di inediti: Aaron 9, NDG e Federica 8++, Wax 8, Tommy e Cricca 8-, Piccolo G 8–, Ascanio 8-, Niveo 7.

