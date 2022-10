Anticipazioni Amici 22, il pubblico ha scelto il destino di Asia nella scuola

1 Anticipazioni sesta puntata Amici 22: categoria canto

Si è svolta questo pomeriggio, mercoledì 19 ottobre, una nuova registrazione di Amici 22 per le cui anticipazioni ringraziamo il sito Superguida TV. La puntata andrà in onda su Canale 5 alle ore 14 domenica 23 ottobre. Gli ospiti di questa puntata sono Alex e Nek (quest’ultimo per giudicare la gara cover).

Partiamo quindi dal canto e vediamo appunto la classifica fatta da Nek:

C’è stata anche una gara di cover tra Cricca, Piccolo G. e Niveo. A vincere e quindi ad essere scelto per la produzione del suo inedito è Piccolo G.

Per quanto riguarda la sfida di Andre che era arrivato ultimo e che in ballo da due settimane, vi diciamo subito che l’ha vinta e quindi resta nella scuola.

Ci sono stati anche dei compiti per alcuni cantanti. Federica ha eseguito un compito voluto da Rudy Zerbi. E dopo che ha cantato c’è stata una standing-ovtion e tutti le hanno fatto i complimenti. Cricca, invece, ha cantanto La costruzione di un amore, compito voluto dalla sua insegnate Lorella Cuccarini e ha superato la prova.

