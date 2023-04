NEWS

Vincenzo Chianese | 27 Aprile 2023

Tensioni tra Benedetta e Isobel ad Amici 22

Daytime intenso quello di oggi ad Amici 22. La puntata è infatti iniziata con Benedetta che, mentre chiacchierava con Maddalena, Cricca e Aaron, ha iniziato a criticare Isobel per alcuni suoi comportamenti. La ballerina si è infatti lamentata del fatto che l’allieva di Alessandra Celentano si alleni senza sosta anche durante l’ora di cena, disturbando, secondo il suo pensiero, tutti gli altri. Quando Isobel è venuta così a conoscenza dell’accaduto, tra le due è iniziato un confronto, quando inaspettatamente a intervenire è stata Maria De Filippi.

La conduttrice infatti ha annunciato che la produzione ha deciso di annullare il guanto di sfida tra Isobel e Mattia, che si sarebbero dovuti affrontare in un tango nel corso della prossima puntata del Serale. Ma non solo. Entrambi gli allievi avrebbero dovuto danzare proprio al fianco di Benedetta, che in questi giorni ha provato la coreografia in sala con entrambi i ragazzi.

Maria ha così spiegato che la produzione ha deciso di annullare il guanto per via di alcuni atteggiamenti che la Vari avrebbe assunto nei confronti della Kinnear. A intervenire è stato anche Simone Nolasco, professionista di Amici 22, che ha affermato di aver visto in sala alcuni comportamenti restii di Benedetta verso Isobel, che avrebbero potuto mettere in difficoltà la ballerina. A quel punto la Vari ha provato a spiegare il suo punto di vista, trovandosi in disaccordo però con quanto rivelato da Simone.

Tuttavia, come spiegato da Maria, la produzione non ha potuto fare a meno di tenere in considerazione quanto riportato da Nolasco, e ha così annullato la sfida. Nel mentre Benedetta ha cercato di chiarirsi con Isobel, che sembrerebbe aver perdonato la Vari. Ma cosa accadrà tra le due nel corso dei prossimi giorni? Non resta che attendere per scoprirlo.