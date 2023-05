NEWS

Vincenzo Chianese | 18 Maggio 2023

Chiara Ferragni Fedez

Andiamo a scoprire chi sono tutti i Vip assenti alla premiere di The Ferragnez 2, che si è svolta ieri sera a Milano

Gli assenti alla premiere di The Ferragnez 2

Oggi su Prime Video è arrivato finalmente The Ferragnez 2, la serie con protagonisti Fedez e Chiara Ferragni. I fan si stanno così già gustando i primi episodi dello show, e come era prevedibile non mancano le emozioni.

Ieri sera nel mentre presso l’Arco della Pace a Milano si è svolta la premiere della serie, e per l’occasione sono arrivati diversi volti noti del mondo dello spettacolo, da Andrea Damante, a Natalia Paragoni.

Tuttavia in molti hanno notato che assenti alla premiere sono stati alcuni Vip vicini a Chiara e Fedez.

Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Luis Sal assente alla premiere di The Ferragnez 2

Come abbiamo già annunciato, il primo grande assente alla premiere è stato Luis Sal.

Da mesi ormai si mormora che l’influencer abbia avuto una lite con Fedez, che solo poche ore fa ha rotto il silenzio su quanto sarebbe accaduto.

Ma non è ancora finita.

Andiamo a scoprire chi altro è mancato alla serata.