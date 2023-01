NEWS

Vincenzo Chianese | 16 Gennaio 2023

Alcuni fan di Shakira si sono presentati sotto casa sua per farle una serenata: per strada risuona la canzone contro Piqué.

I fan continuano a supportare Shakira

Ancora una volta ad attirare l’attenzione mediatica è Shakira, che in questi giorni sta facendo discutere il mondo intero. Come è ormai ben noto la cantante colombiana ha rilasciato una nuova canzone, in collaborazione con il produttore Bizarrap, che è una vera e propria stoccata al suo ex compagno Piqué e alla sua nuova fidanzata Clara Chia Marti. All’interno del brano infatti l’artista lancia ripetute frecciatine al calciatore, con frasi che stanno facendo chiacchierare il web, come: “Io valgo due 22enni, hai scambiato una Ferrari con una Twingo; hai scambiato un Rolex con un Casio”.

I due brand citati hanno anche replicato alle parole della cantante, che nel mentre si sta godendo, quasi con divertimento, questo momento. Poche ore fa infatti sul terrazzo di casa sua è apparsa una strega, che sembrerebbe puntare verso l’abitazione dei suoi ex suoceri, che vivono a pochi passi da lì. Ieri sera come se non bastasse è accaduto dell’altro che non è passato inosservato. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Alcuni fan si sono recati sotto casa di Shakira, che si trova nel quartiere di Pedralbes a Barcellona, per farle una serenata e per dimostrarle tutto il loro supporto e affetto. Per le strade così è risuonata a tutto volume la nuova canzone della cantante colombiana, che nel frattempo ha ripreso il tutto. In seguito il video del momento è stato postato sui social e l’artista ha affermato: “Grazie per la serenata”.

Toda una reina @shakira agradece a los fans por la serenata fuera de su casa 🥲

¿Que no daríamos por estar ahí también? 🥹#Shakira pic.twitter.com/pP2DVsZxDn — Club Shakira Peru (@ShakiraPeru) January 15, 2023

Nel mentre nella giornata di ieri sembrerebbe essere arrivata anche la replica di Piqué, che si è mostrato a bordo di una Twingo bianca. Secondo i più si tratterebbe di una palese frecciatina alla sua ex compagna, che nel brano ha citato proprio il noto brand. Ma come proseguirà questo botta e risposta tra la cantante e il calciatore? Non resta che attendere per scoprirlo.