La Celentano balla ad Amici 22

Anche oggi non mancano le emozioni ad Amici 22. Tra gare di canto e ballo, compiti e qualche discussione, non mancano anche i momenti divertenti. Nel corso della puntata è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Samu si è infatti dichiarato a Elena D’Amario, affermando di essere innamorato della professionista del talent show. Ma non solo. Ad arrivare in studio per giudicare una gara cover è stato nientemeno che Cristiano Malgioglio, che ha valutato le esibizioni di tutti i cantanti.

Il rinomato paroliere si è così complimentato con i ragazzi, in particolare con Aaron, che sembrerebbe essere il suo allievo preferito. Poco prima di lasciare lo studio però è accaduto dell’altro che ha fatto divertire il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Nel corso della puntata di Amici 22 Cristiano Malgioglio ha ballato con Alessandra Celentano, e naturalmente il momento è stato commentato dai fan del talent show di Maria De Filippi con ironia. Il video del ballo tra il cantante e la maestra ha così fatto il giro del web.

Nel mentre gli allievi della scuola continuano il loro percorso, e di certo anche nelle settimane a venire ne vedremo di belle. Continuate a seguirci intanto per tante altre news.

Novella 2000 © riproduzione riservata.