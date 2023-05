NEWS

Andrea Sanna | 6 Maggio 2023

Amici 22

Celentano VS Maddalena ad Amici 22

In settimana la maestra Alessandra Celentano ad Amici 22 ha lanciato una sfida a Maddalena. Un guanto di sfida che ha visto questa sera la ballerina sfidarsi contro Isobel. Come dicevamo durante questi ultimi giorni l’insegnante di classico ha avuto qualcosa da ridire sull’allieva, elogiando invece la sua pupilla.

Per lei il divario tecnico è enorme e crede che non possano essere messe a paragone. Questa sfida ad Amici 22 servirebbe quindi per mostrare proprio questo e comunque vedere fin dove può spingersi Maddalena.

Dopo la puntata scorsa, Alessandra Celentano ha continuato a ribadire che secondo il suo parere Maddalena non è niente di che, giudicandola una “gattina sexy e basta”. Secondo il giudizio della professoressa di ballo oltretutto è totalmente oscurata dal talento di Isobel e tra le due non ci sarebbe partita.

Stasera ad Amici 22 Maria De Filippi prima di lanciare la sfida tra le due ballerine ha avuto modo di leggere anche le premesse fatte dalla Celentano, scatenando poco dopo una lite tra quest’ultima e il collega Emanuel Lo. Il coreografo si è detto in disaccordo con Alessandra Celentano. Secondo lui è totalmente fuori strada ed è ingiusto il trattamento riservato alla ballerina del suo team.

Sempre Emanuel Lo ha voluto ricordare alla Celentano le sconfitte delle puntate precedenti ad Amici 22. Questo è bastato per accendere ulteriormente in faccia a faccia tra le parti. Proprio la Celentano ha ribattuto: “Sto facendo una terapia a Maddalena!”. Maria De Filippi l’ha stuzzicata: “Ah, sei terapeuta?”. Così Emanuel Lo non ha potuto fare a meno di dire: “Dovresti cambiare lavoro allora”.

Insomma tra i due il battibecco è andato avanti per un po’ in puntata. Durante il faccia a faccia tra i due insegnanti di Amici 22 ha voluto dire la sua anche Malgioglio che ha preso le difese di Emanuel Lo.