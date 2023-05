NEWS

Andrea Sanna | 6 Maggio 2023

Amici 22

Amici: Isobel prima finalista

Stasera finalmente va in onda la semifinale di Amici 22 dove abbiamo modo non solo di scoprire chi ha dovuto lasciare la scuola a un passo dalla finale, ma anche i finalisti. La prima a raggiungere l’ambito traguardo è Isobel. Ma cosa è accaduto nel dettaglio? Scopriamolo insieme passo passo in questo articolo.

La ballerina, che fa parte del team guidato da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Isobel è stata scelta per sfidarsi con Angelina (per Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo) e Mattia per (Raimondo Todaro e Arisa). A vincere è stata la danzatrice, dunque a dare il via alle danze è il suo team. Così è partita la serata vera e propria.

Il tutto si è svolto in tre sfide totali. La prima a esibirsi è stata Isobel contro Wax e lei ha portato il punto a casa. Successivamente si è passati allo scontro Aaron e Mattia e ad avere la meglio è stato quest’ultimo. Nel terzo e ultimo scontro Maddalena ha sfidato Isobel, che ha avuto ancora una volta il punto. Non male ancora una volta.

Dunque Isobel e Aaron, team uscito vittorioso da questo scontro ad Amici 22, si è presentato di fronte alla giuria e la ballerina ha ottenuto così il primo posto in finale. La danzatrice appena presa la maglia si è molto emozionata, ma è parsa anche sofferente.

I fan hanno notato che Isobel si toccava il braccio e il fianco sinistro. Dopo la pausa i presenti hanno visto anche che l’allieva di Amici 22 portava un asciugamano dentro alla felpa dorata della finale. Forse ancora dolorante per il precedente infortunio, si porta dietro qualche acciacco fisico. Speriamo non si tratti di niente di grave chiaramente. In ogni caso importante traguardo per lei e per aver raggiunto l’ambita finale.

Isobel è in finale. Chi la raggiungerà ancora?