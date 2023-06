NEWS

Nicolò Figini | 12 Giugno 2023

Amici 22

Alessandra Celentano al concerto di Amici 22

Ieri sera, 11 giugno 2023, si è tenuto il concerto con tutti i protagonisti più amati di Amici 22. Tra gli ospiti, a sorpresa, è apparsa anche Alessandra Celentano, la temuta maestra di danza della scuola. L’insegnante ha fatto mettere tutti i ballerini alla sbarra per una lezione improvvisata sul palcoscenico. Il pubblico si è molto divertito e ha filmato il momento, come possiamo vedere dal video qui sotto.

La Celentano fa fare gli esercizi sulla sbarra ai ragazzi e alle ragazze ✈️#Amici22 #fullout pic.twitter.com/WVi3XILmIP — AMICI NEWS (@amicii_news) June 11, 2023

Ovviamente tra gli allievi partecipanti al concerto di Amici 22 non poteva mancare uno dei pupilli della maestra, ovvero Isobel. Di lei la Celentano ne ha parlato anche nel corso di una recente intervista a Verissimo, elogiando tutte le sue qualità:

“È ancora giovane e può migliorare in tante cose, ma il suo talento non si discute. Un talento a tutto tondo, una ragazza buona, onesta, generosa e grande lavoratrice. Ha una mentalità che devi avere per fare questo lavoro”.

Tra gli studenti presenti, ovviamente, non poteva mancare il vincitore di Amici 22 Mattia Zenziola. Anche di lui la Celentano ha dato la sua opinione, parlando proprio della sua vittoria all’interno del talent:

“Sì, certo non nego che ci ho sperato per un attimo che vincesse Isobel perché se lo meritava alla grande secondo me. Ma Mattia ha fatto un bellissimo percorso. È un bravo e buon ragazzo. Anche lui ha tante qualità che a me piacciono”.

