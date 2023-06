NEWS

Andrea Sanna | 12 Giugno 2023

GF Vip 7

La rivelazione di Edoardo Donnamaria

Edoardo Donnamaria nelle scorse ore è parso davvero on fire sui social. Lo speaker radiofonico oltre a spiegare la sua posizione in quanto amico di Oriana Marzoli, sebbene lei non sia in buona con Antonella Fiordelisi, ha detto anche altro. Il romano ha fatto una rivelazione inedita su Antonino Spinalbese, spiegando di averlo salutato per educazione senza ricevere risposta. Ma non solo, perché ha fatto sapere anche quale siano i rapporti oggi tra Antonella e l’hairstylist.

Questo perché qualcuno su Twitter gli ha fatto notare come nella Casa del GF Vip tutti abbiano sbagliato: “Cuore mio, nella Casa tutti avete sbagliato e siamo pienamente d’accordo, ma fuori chi ha continuato a mancare di rispetto? Ah hai salutato Antonino?”. Parole queste che hanno portato Edoardo Donnamaria a sbottare e dire subito la sua:

“Ti dice male. Perché… sì! Davanti ad Alberto e Andrea qualche settimana fa a Milano e lui si è girato dall’altra parte. Attaccati al c***o. Ho detto io ad Antonella di rispondergli tranquillamente quando le ha scritto e di salutarlo se lo vede in giro. Perché le persone fanno così”

La rivelazione di Edoardo Donnamaria su Antonino

Prima che si creasse un nuovo caos, tra l’altro circa la natura del rapporto tra Antonella e Antonino, Edoardo Donnamaria ci ha tenuto a fare una precisazione molto importante: “Specifico: non le ho dato il permesso. L’ho fatto perché lei mi ha detto perché lei mi ha detto che per rispetto mio non l’avrebbe fatto. Ma il rispetto è altro per me”.

Le parole di Edoardo Donnamaria su Twitter

Con queste parole dunque Edoardo Donnamaria ha fatto sapere di aver tentato di salutare Antonino Spinalbese quando si sono incrociati a Milano e come procede invece l’amicizia ta quest’ultimo e Antonella Fiordelisi.

In ogni caso le sue parole sembrano aver fatto discutere il web.