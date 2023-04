NEWS

Debora Parigi | 20 Aprile 2023

Amici 22

Gli allievi finiti al ballottaggio nella sesta puntata di Amici 22

Cosa è successo nella registrazione della sesta puntata del Serale di Amici 22 secondo le anticipazioni? Grazie al sito SuperGuida TV, abbiamo le informazioni su tutto quello che è successo. Ma adesso vediamo chi sono gli allievi che sono finiti al ballottaggio finale.

A iniziare la gara in questa puntata è stata per la prima volta la squadra Arisa/Todaro che ha sfidato la squadra Zerbi/Celentano. Dopo tre sfide a vincere sono stati proprio gli Arisa/Todaro e al ballottaggio per l’eliminazione è finito Ramon.

La seconda manche ha visto sfidarsi i vincenti precedenti contro la squadra Cuccarini/Emanuel. A vincere sono stati i Cuccarini/Emanuel, quindi il secondo eliminato provvisorio è stato Mattia. La terza manche ha visto scontrarsi i Cuccarini/Emanuel con gli Zerbi/Celentano, ma a vincere sono stati quest’ultimi e quindi al ballottaggio è finito Cricca.

Così Ramon, Cricca e Mattia sono finiti al ballottaggio. Dopo una prima esibizione, la giuria ha salvato il ballerino allievo di Raimondo Todaro. Così Cricca e Ramon sono stati i due allievi finiti al ballottaggio finale. Dopo la loro esibizione, la giuria ha deciso chi eliminare, mentre tutti i ragazzi sono tornati in casetta. Sapremo quindi solo sabato 22 aprile in puntata chi è l’eliminato di questa sesta puntata del Serale di Amici 22.

Se avremo notizie su chi è l’eliminato della sesta puntata del Serale di Amici 22 ve lo faremo sapere. Quindi continuate a seguirci. Vi daremo anche tutte le anticipazioni complete di questa registrazione.