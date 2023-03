NEWS

Vincenzo Chianese | 26 Marzo 2023

Amici 22

Ecco chi è stato eliminato da Amici 22

Si è appena conclusa la seconda puntata del Serale di Amici 22 e anche stasera non sono mancate forti emozioni. Così come la scorsa settimana, le squadre si sono affrontate in tre manche diverse, durante le quali ci sono stati diversi colpi di scena. I primi a scontrarsi sono stati Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo e Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. A vincere sono stati proprio i primi due, e a quel punto c’è stata la prima eliminazione diretta. A dover lasciare la scuola è stato Piccolo G, che ha messo un punto al suo percorso all’interno della scuola.

Subito dopo Lorella ed Emanuel hanno deciso di sfidare nuovamente Rudy e Alessandra, ma stavolta hanno avuto la peggio. Il primo a finire al ballottaggio per l’eliminazione è stato così Cricca. A quel punto Zerbi e la Celentano hanno deciso di sfidare Arisa e Raimondo Todaro e a vincere sono stati proprio gli ultimi due. Stavolta a finire al ballottaggio è stato Gianmarco, che si è dunque scontrato con il cantante. Il verdetto tuttavia, come sempre, è stato rivelato ai due solo in casetta.

Ma cosa è accaduto dunque e chi è il secondo eliminato della seconda puntata di Amici 22? A dover lasciare la scuola è stato Gianmarco.

Il ballerino ha così abbandonato il talent show e a lui va il nostro più grande in bocca al lupo.