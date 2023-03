Amici 22, Piccolo G eliminato: la reazione di Federica

NEWS

Vincenzo Chianese | 25 Marzo 2023

Amici 22

Piccolo G lascia Amici 22

Serata intensa quella di stasera ad Amici 22. Siamo infatti nel pieno della seconda puntata del Serale e come al solito non mancano i colpi di scena. Nel corso della prima manche abbiamo infatti assistito alla sfida tra la squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo contro quella di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Ad avere la meglio sono stati proprio i primi, che hanno così portato a casa la vittoria. A quel punto i due insegnanti hanno dovuto fare i nomi di tre allievi per il ballottaggio all’eliminazione. A finire in nomination sono stati così Aaron, Piccolo G e Isobel.

La prima a salvarsi è stata proprio la ballerina, che ancora una volta ha conquistato il cuore della giuria. Poco dopo però è arrivato il verdetto definitivo e Piccolo G è stato ufficialmente eliminato dal programma. Il cantante ha così ringraziato il suo insegnante Rudy Zerbi, il pubblico e la stessa Maria De Filippi.

A non passare inosservata però è stata la reazione di Federica all’eliminazione di Piccolo G da Amici 22. Come in molti sapranno infatti in questi mesi i due hanno dato il via a una storia d’amore, e nonostante l’allontanamento dell’ultimo periodo, qualche giorno fa c’è stato un chiarimento tra i cantanti. Federica è così apparsa commossa ed emozionata nel vedere Giovanni lasciare la scuola e il momento non è sfuggito agli occhi attenti del web.

Ma cosa accadrà tra Federica e Piccolo G dopo la fine del talent show? Non resta che attendere per scoprirlo.