Andrea Sanna | 25 Aprile 2023

Amici 22 – Christian difende Mattia

Quanto accaduto durante il daytime di Amici 22 di questo pomeriggio ha diviso il pubblico social e in tanti sono intervenuti per esprimere il proprio punto di vista. Per farla breve Mattia ha ricevuto aspre critiche dalle due compagne di scuola Maddalena e Benedetta che, in stanza da letto, hanno avuto qualcosa da recriminare al ballerino.

L’allievo di Amici 22 ha scoperto tutto il giorno successivo e ci è rimasto particolarmente male. Se da Maddalena si aspettava frecciatine del genere, a sorprenderlo è stato l’atteggiamento avuto da Benedetta, sua partner di latino da quando è iniziato il Serale sebbene lei sia stata eliminata. Proprio quest’ultima, vista la reazione di Mattia, si è sentita in dovere di fare dei passi indietro, chiedere scusa e chiarire la situazione.

Con Maddalena, invece, il discorso è parso più complicato, dato che ci sono dei trascorsi. I due ballerini sono stati fidanzati per un breve tempo e, a seguito della rottura, la ragazza ha cambiato atteggiamento nei suoi confronti. Modi di fare anche scontrosi delle volte, che il ballerino durante il faccia a faccia ha fatto notare. Tutti i ragazzi di Amici 22 presenti alla discussione hanno preso le parti di Mattia e, a quanto pare, non sono i soli.

Da casa anche il suo amico ed ex compagno della scorsa edizione Christian Stefanelli si è sentito in dovere d’intervenire. Il ballerino che durante questo percorso l’ha sempre supportato da casa (hanno anche un tatuaggio insieme tra l’altro), ha scritto quanto segue:

“Sei perfetto così come sei frate. Ed è per questo che ti vogliamo bene. Non cambiare mai”, si legge in un primo post pubblicato da Christian Stefanelli su Twitter. Parole che hanno trovato il supporto di tanti fan di Mattia di Amici 22 e dell’ex allievo della scuola.

“Non sei mai solo. Forza fratello mio”, ha aggiunto ancora tra le storie di Instagram Christian Stefanelli. A fare da cornice a queste parole il momento di sfogo di Mattia in Casetta ad Amici 22. Insomma si è trattato di un gesto d’amicizia sincero e importante quello di Christian, che in tanti ci hanno tenuto a sottolineare.

